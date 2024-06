Il Lerici punta alla A2. Confermato Sellaroli

Dopo l’uscita onorevole dai play off contro la Waterpolo Milano Metanopoli, il Lerici Sport guarda già al prossimo campionato, in cui – neanche a dirlo – l’obiettivo sarà la promozione in A2: il primo passo per la corsa al salto di categoria è la riconferma, per la stagione 2024/25, di coach Andrea Sellaroli sulla panchina rossoblù. A darne notizia è il presidente del club Alessandro Sammartano.

"Questa decisione è stata presa guardando al lavoro svolto nel progresso di questi anni come crescita della prima squadra e del settore giovanile. Il suo focus è in buona parte rivolto a costruire uno zoccolo di giocatori locali dalle giovanili che possano essere titolari in prima squadra" dichiara. Per ora si andrà avanti per un’altra stagione insieme.

E anche il tecnico commenta la notizia, ripercorrendo quanto fatto alla guida del club. "Fino ad oggi non abbiamo mai costruito una squadra con l’obiettivo dichiarato di salire in serie A2, ma se vogliamo fare il salto di qualità dopo anni che lavoro con questo gruppo, saranno necessarie scelte importanti e si dovrà costruire una rosa di 14 giocatori di altissimo livello. Questo sarà necessario per non arrivare ai play-off ed avere problemi al primo inconveniente, al primo infortunio". Il riferimento è a quanto successo in questa stagione, con Dainese a mezzo servizio e Gatti espulso in gara-2 nelle prime fasi dell’incontro: due intoppi che hanno condizionato non poco la prestazione dei Coccodrilli nel momento decisivo.

"Un impianto nostro sarebbe il salto per ambire a cose più grandi – prosegue l’allenatore Andrea Sellaroli – ma già tanto è migliorato e gli allenamenti sono stati indubbiamente di qualità maggiore, grazie alla società che ha assecondato la mia richiesta di provare la squadra per tre volte alla settimana in campo regolamentare; c’è una base numerosa di giocatori del nostro vivaio e di pari passo continuare a lavorare duramente con le nostre giovanili. Sto studiando il modo anche di dare continuità a chi finisce il campionato juniores e non ha la possibilità di giocare in prima squadra. Per il bene dei ragazzi, e a tutela della società che se un giorno vorrà ridimensionare gli obiettivi, invece di chiudere, potrà contare sui ragazzi del proprio vivaio. Ci saranno delle scelte impopolari da fare, guardando alla rosa, ma è la strada per guardare alla promozione. il giorno in cui sarà coperta la vasca grande, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la Liguria. Noi siamo pronti".

Chiara Tenca