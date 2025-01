Il libro con tante foto d’autore e curiosità. “L’Hockey su Ghiaccio - Tutta la Stagione 2023-24“. È uscito l’annuario scritto da Bordignon

Oltre 300 pagine, centinaia di foto, oltre mille tabellini, grafiche di risultati e classifiche, tanti contenuti legati all’hockey italiano, austriaco, svizzero, europeo e mondiale. Per gli appassionati della disciplina ecco “L’Hockey su Ghiaccio - Tutta la Stagione 2023-24”, il libro-annuario (editore Luigi Caricato), scritto da Massimiliano Bordignon.

Un’autentica Treccani della stagione hockeistica relativa alla stagione passata, con foto d’autore, alcune ‘chicche’, una incredibile messe di risultati raccolti e riscritti manualmente, con passione. Bordignon, giornalista professionista, milanese d’adozione ma con un passato in Canada, a Toronto, come cronista delle partite dei Maple Leafs per il Corriere Canadese, una volta tornato in Italia è stato tra i fondatori della rivista “ICE - Hockey Magazine” e ha successivamente diretto la rivista “HockeyMag”, prima di lanciarsi in questa nuova avventura hockeistica.

"Questo libro è il risultato della mia serie di viaggi in tutta Europa, in cui ho raccolto tante esperienze e sensazioni", racconta Bordignon. "L’hockey ha bisogno di essere raccontato e non solo di venire guardato - prosegue Bordignon - senza uno sguardo più ampio ai luoghi e agli ambienti dove questo sport è nato e si pratica non si potrà mai sollevare quell’interessare necessario, specie ora che le Olimpiadi di Milano-Cortina si stanno avvicinando. Per questo non ho soltanto esposto un’arida serie di risultati e classifiche, ma c’è un racconto dedicato a quei luoghi che hanno fatto la storia di questo sport".