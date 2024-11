Il lutto. Addio a ‘Ettorino’ Stanghellini anima del tennis amatoriale

Non ha frequentato i grandi palcoscenici dello sport, ma quello che ha fatto nella sua vita Ettore Stanghellini – ‘Ettorino’ per gli amici - in ambito sportivo amatoriale resterà sempre nel ricordo di chi lo ha conosciuto e della grande famiglia dell’Uisp. Classe 1943, Stanghellini ci ha lasciato lunedì sulla soglia degli 81 anni (li avrebbe compiuti il 2 dicembre), vinto da un male incurabile.

Dal 1985 al 2017 è stato il dirigente responsabile della sezione tennis dell’Uisp e sempre in quegli anni, come ricorda Achille Silvestroni, presidente della Polisportiva Cava, "il responsabile della nostra sezione tennis, sezione che ha organizzato in maniera splendida con voglia, passione e immensa disponibilità".

Affranto un suo grande amico, Ileano Zoli, ex socio dei negozi ‘Tie Break’: "Ci conoscevamo da quarant’ anni. Ettore era una persona splendida, un simpatico burbero con una passione per lo sport, per il tennis in particolare, davvero trascinante. Ogni estate organizzava sette o otto tornei tra Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro. Non si tirava mai indietro, lavorava senza chiedere soldi, solo per passione. Un motivatore amato da tutti".

Colonna portante del movimento amatoriale tennistico della Uisp e molto attivo appunto anche nel quartiere della Cava, Stanghellini, che in gioventù aveva giocato a calcio e a basket, aveva lavorato come operaio alla Zanussi (ora Electrolux). Nell’ultimo mese era stato ricoverato prima al Morgagni, e poi a Villa Igea, per spegnersi a Dovadola. Vedovo già da qualche anno, Edoardo lascia i figli Alessandro e Cristina, il nipote Manuel Lacchini (ex eccellente giocatore di tennis a livello amatoriale) e il suo bimbo, Giosuè di 3 anni.

Anche Sara Samorì, già assessore allo sport, in un toccante post su Facebook ha voluto ricordare ‘Ettorino’ "uomo d’altri tempi, quei tempi per cui spesso capita di provare nostalgia e che ci ricordano di certe persone piene di luce, sincerità e dignità".

Stefano Benzoni