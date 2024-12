Il lutto nella pallacanestro. Addio al manager Crovetti. Fu il gm della Carife in serie A

Gli ultimi giorni prima di Natale hanno portato, nello stesso giorno, due lutti per gli amanti dello sport, e in particolar modo della palla a spicchi, cittadina. Se ne sono andati infatti Marco ’bimbo’ Monari e Sandro Crovetti. Il primo fu un giocatore fondamentale nella Mangiaebevi di metà anni Ottanta, quando il boom della pallacanestro esplose a Ferrara. Nella squadra di Ebeling e Albertazzi, Monari era un agonista dal gran tiro da fuori, cosa che lo rese celebre nello spareggio di Livorno vinto contro Roseto, in cui il suo contributo fu determinante. Sandro Crovetti invece era un manager famoso in tutta Italia (non a caso, in tutti i campi di serie A domenica 22 dicembre è stato osservato un minuto di silenzio), prima come segretario della Lega ai tempi di Gianni Demichelis, poi nei club, tra i quali appunto Ferrara. E nel Basket Club di Roberto Mascellani, targato Carife, il dirigente reggiano costruì dal 2002 al 2010 un giocattolino che conquistò la serie A e ci restò per due stagioni, facendo sognare una città intera. Avrebbe compiuto 66 anni il giorno di Natale, ma purtroppo il destino non ha voluto così.