Il lutto per l’ex presidente. Addio a Riccardo Conti. Lacrime dei Cavalieri

I Cavalieri Union torneranno a giocare dopodomani, per il primo turno del 2024 di campionato. E stavolta avranno un motivo in più per vincere: dedicare la vittoria a Riccardo Conti, l’ex presidente scomparso in queste ore a 63 anni a causa di una rapida malattia. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il club sportivo, nella quale Conti aveva oltretutto mantenuto il ruolo di consigliere nel consiglio di amministrazione.

"Un amico sincero del rugby, oltre che un punto di riferimento per noi – ha commentato l’attuale presidente dei Cavalieri, Francesco Fusi – non ci sono parole per descrivere lo sgomento che ha investito il nostro club non appena appresa la notizia. Ho avuto la fortuna di lavorare al suo fianco per lo sviluppo del rugby locale, posso dire che è stato un vero privilegio. In un momento come questo, il nostro pensiero va alla famiglia di Riccardo". Avvocato, da sempre amante della palla ovale, Conti aveva guidato il club negli anni immediatamente successivi alla concitata transizione fra la "vecchia" e la nuova società, nel segno della discontinuità. Sotto la sua presidenza, i Cavalieri avevano iniziato ad affermarsi in serie A, creando il nucleo originario della rosa che adesso lotta per la promozione. Fusi ne aveva raccolto il testimone nel 2018, ma da allora Riccardo era comunque rimasto fra i dirigenti. Anche in virtù del suo ruolo di "raccordo", visto che essendo originario di Sesto rappresentava forse al meglio la nuova "anima" dei Cavalieri. Anche il Sesto Rugby (del quale era stato dirigente) e il Gispi si sono uniti al cordoglio, ricordandolo. Oggi alle 15,30 si terrà una funzione laica alle cappelle del commiato di Careggi. E domenica, nel match di serie A contro la Polisportiva Paganica in programma al Chersoni, verrà osservato un minuto di silenzio.