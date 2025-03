Il meglio della palla ovale. Petrarca-Viadana, a voi

Si ritrovano faccia a faccia nove mesi dopo quella finale scudetto vinta dal Petrarca Rugby a Parma. Stavolta, però, non c’è un titolo in palio, ma punti decisivi per la corsa ai playoff della Serie A Elite. Sul campo del Memo Geremia (calcio d’inizio alle ore 14.00), Viadana cerca risposte immediate dopo la sconfitta interna con Colorno, mentre Padova vuole accorciare in classifica. I gialloneri guidano la regular season con 61 punti, ma hanno visto ridursi il margine dopo il ko casalingo per 22-24 subito sabato scorso, al termine di una partita nervosa e risolta solo nei minuti finali. A pesare sull’esito, oltre alla precisione avversaria, è stata anche la gestione emotiva della gara: Viadana ha chiuso in inferiorità numerica, con ben tre cartellini sanzionati nella ripresa. Il caso più grave è stato quello del pilone Rodrigo Oubina, espulso direttamente per una reazione scomposta nei confronti dell’avversario Lovotti, reo – secondo le ricostruzioni – di averlo provocato con uno sgambetto a gioco fermo. L’impatto del pugno sferrato da Oubina è costato tre giornate di squalifica. Il suo rientro non avverrà prima del 13 aprile.

La sfida con il Petrarca arriva quindi in un momento delicato per la capolista. Non tanto per la classifica, ancora favorevole, quanto per l’urgenza di ritrovare lucidità e solidità mentale. A complicare il contesto, c’è il dato che negli ultimi due scontri diretti ha prevalso sempre Padova: in finale scudetto e nella gara d’andata di questo campionato, disputata allo Zaffanella. Il Petrarca, attualmente terzo con 51 punti, ha nel mirino sia Viadana che Rovigo. La squadra di Marcato ha subito qualche battuta d’arresto nelle scorse settimane, ma resta una delle realtà più strutturate del torneo, e può contare su un collettivo collaudato e sulla spinta del pubblico di casa. Per Viadana, l’obiettivo è duplice: difendere la vetta e reagire immediatamente a una sconfitta che ha lasciato scorie. Lo staff tecnico ha lavorato in settimana anche sulla gestione delle emozioni, lo ha ribadito anche il team manager Massimo Catalano: "Questa squadra si sta allenando e lavorando duramente. Nei mesi di aprile e maggio farà grandi cose. A Padova si va per vincere"