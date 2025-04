Successo del Team Martorana ai Campionati Italiani di Kick Jitsu e Shoot Boxe

A Jesolo (Venezia) pochi giorni fa si sono svolti i Campionati Italiani di Kick Jitsu e Shoot Boxe, che hanno visto la partecipazione di quasi trecento atleti provenienti da tutta Italia. Alla kermesse ha partecipato per la prima volta anche il Team Martorana: una delegazione del club montemurlese, composta nella fattispecie da quattordici agonisti, ha gareggiato in venti categorie di peso. Ed i risultati, dati alla mano, non sono mancati. Al pari delle medaglie: sono ad esempio saliti sul gradino più alto del podio Paco Di Fede (due volte) Reian Caca (in aggiunta ad un bronzo) Lorenzo Mazzoni e Gaia Romano. Medaglie d’argento per Domenic Schiera (due) Marco Misuraca, Mattia Palmariello, Manuel Parisi. Bronzi anche per Lorenzo Pecori (due) Gani Alla e Raul Selvaggi. Più che positivo anche il rendimento di Mirko Capecchi, Francesco Pieralli e Leonardo Rrapaj. Dopo il ritorno a Montemurlo, il team ha già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite, World Championship Cup di jung fu, sanda e thai chi che si terrà a Perugia e prenderà il via il prossimo 17 maggio. Un palcoscenico prestigioso, sul quale gli atleti di Martorana saliranno con l’obiettivo di sempre: continuare a crescere ed impreziosire ulteriormente il medagliere, confermandosi competitivi a livello nazionale. "Un debutto importante e carico di emozione per la squadra, che ha saputo distinguersi in un contesto altamente competitivo – ha commentato il tecnico Marco Martorana a proposito del rendimento del gruppo durante le trasferta veneta - merito del lavoro che ho svolto con i ragazzi e del supporto costante degli istruttori Benelli, Castronovo e Di Vitantonio. Questi ultimi, con passione, dedizione e competenza li hanno guidati nella preparazione e durante tutta la competizione. Si tratta a mio avviso di un’esperienza che rappresenta non solo una grande conquista sportiva, ma anche l’inizio di un percorso che si annuncia promettente. E vogliamo continuare su questa strada".

G.F.