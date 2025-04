Swim Project Codigoro: Successi e Sconfitte nel Weekend di Gare

Sono state tre le gare nello scorso week end per le squadre di pallanuoto di Swim Project Codigoro. La Serie C ha ospitato la prima in classifica, Sporting Lodi, nella piscina di Sant’Urbano con una sconfitta per 22-5. Doppio appuntamento casalingo in piscina a Codigoro, domenica per le giovanili di Swim Project, con le formazioni ragazzi e juniores che hanno affrontato entrambe i pari età della Virgiliana Mantova. Alle 14 la categoria ragazzi ha vinto 18-6 contro i pari età Mantovani. Nel secondo incontro casalingo la categoria juniores esce sconfitta per 21-10 contro la prima in classifica Virgiliana Mantova.

Successo per il nuoto sincronizzato al 9º Trofeo SwimFit Open a Ravenna, con le giovani atlete delle categorie esordienti C, B, A e Ragazze, accompagnate dalle loro istruttrici Gaia Cantelli e Chiara Marchetti. Aurora Spadon ha conquistato un brillante argento nel solo esordienti C mentre il trio composto da Gioia Bui, Diletta Franco e Giorgia Alina Purdea ha ottenuto anch’esso la medaglia d’argento. Un momento di grande emozione si è vissuto nel solo esordienti A, dove Sara Mazzoni ha brillato con una medaglia d’oro, seguita da Benedetta Pennini, con l’argento.

c. c.