Trofeo Denti 2025: sedici squadre di rugby si sfidano a Prato

As Rugby Milano, Cus Torino Rugby, Firenze Rugby 1931, Rugby Florentia, Frascati Rugby, Highlanders Formigine Rugby, Rugby Livorno 1931, Modena Rugby 1965, Puma Bisenzio, Rugby Fun Albisola, Rugby Superba, Sesto Rugby, Valdinievole Rugby, Vasari Arezzo Rugby, Hammers Campobasso. Oltre ai padroni di casa (nonché organizzatori) del Gispi. Sono le sedici società provenienti da tutta Italia che si contenderanno il "Trofeo Denti", pronto a prendere il via nel weekend in memoria dello storico dirigente del rugby pratese Luciano Denti. L’edizione 2025 è stata presentata ieri in Comune, alla presenza del presidente del Gispi Fabrizio Bertocchi e della sindaca Ilaria Bugetti. "Si giocherà su due giornate e la manifestazione si terrà nella nostra casa di Coiano. Anche in questa edizione ci saranno squadre che vengono da ogni parte d’Italia, a dimostrazione che dell’importanza del torneo – ha detto Bertocchi – ringrazio lo staff e tutti i volontari. Nella due giorni ci saranno iniziative collaterali per una festa dello sport e della città". Si parte dopodomani alle 14.30 con gli U12 che si affronteranno per il torneo Marco Visintin. Sempre sabato, con partenza da piazza del Mercato Nuovo alle 15.30, ci sarà la tradizionale sfilata delle squadre U6, U8 e U10 per le strade del centro storico. Il punto d’arrivo alle 16.30 sarà piazza Santa Maria delle Carceri, dove il gruppo di unirà simbolicamente al "Village" della "Prato Half Marathon", in programma domenica mattina. Domenica dalle 9 scenderanno in campo (sempre a Coiano) le Under 6, 8 e 10: le società si sfideranno per la conquista del torneo "Andrea Cambi", altro storico dirigente ed educatore del sodalizio pratese. Le partite proseguiranno sino al pomeriggio quando verrà assegnato il Trofeo Denti. Domenica mattina l’iniziativa dei Quartieri della Palla Grossa in collaborazione col Comune e riservato agli U12: i rappresentanti delle quattro squadre introdurranno i ragazzi al gioco della Palla Grossa, sensibilizzandoli sul contrasto al bullismo.

G.F.