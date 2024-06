Il nuovo corso del Forte. De Gerone in panchina?

La Toscana conterà anche nella prossima serie A1 di hockey su quattro formazioni con possibilità di buoni piazzamenti. Il Follonica del confermato Sergio Silva, in una gruppo ormai collaudato, dovrebbe inserire, provenienti da Grosseto, Franchi, Cabella e il tedesco Thiel. Proprio la formazione del capoluogo della Maremma sarà molto rinnovata: in panchina torna Massimo Mariotti al posto di Achilli; alle partenze dei tre di cui sopra, di Català (Sandrigo), Matteo Cardella (Novara) e Mario Rodriguez, fanno riscontro le conferme di De Oro, Saavedra e Stefano Paghi e gli arrivi di Fongaro (portiere, Monza), Cabiddu (Follonica), Cairo (Barcellona) e degli argentini Sillero (Uvt) e Barrigan (Ispanico).

Sulla panchina del Forte dei Marmi dovrebbe tornare Mirco De Gerone; in partenza, oltre a Gil (nella foto a sinistra) che ha chiuso la propria carriera, Alessandro Bertolucci e Joan Galbas (Bassano), Cinquini (Cgc), Compagno (Lodi), Taiti (Camaiore) e Roger Molina che torna in Spagna come preparatore dei portieri del Calafell. Ai confermati Gnata, Torner, Francisco Ipinazar e Ambrosio, si aggiungono Patricio Ipinazar e Borgo (Montebello); ancora in sospeso la posizione di Rossi che potrebbe chiudere la propria carriera per motivi lavorativi; nel qual caso il mercato rossoblu potrebbe non essere chiuso.

Nel Cgc Alessandro Cupisti sostituisce Raffaele Biancucci in panchina, mentre alla conferma del blocco che ha ottenuto la promozione, dovrebbero aggiungersi i ritorni di Cinquini (Forte) e Lombardi (Montebello), più un secondo straniero ancora da decidere. Nuovo tecnico anche a Sarzana, con Sergio Festa che rileva Paolo De Rinaldis. In partenza Olmos e Jeronimo Garcia (Calafell), mentre Illuzzi sembra piacere al Valdagno. In arrivo Rubio e Mura e Cosimo Mattugini (Giovinazzo). Nella formazione di Marzella, gli uscenti sono sostituiti da Veludo e Amato (Bassano) e dall’argentino Tabarelli.

Infine l’altra neopromossa, Azzurra Novara, si affida al tecnico spagnolo Punset, al portiere argentino, Granados, a Cardella (Grosseto), Gabriele Gavioli e Petrocchi (Monza) e alle tante conferme dei protagonisti della promozione.

G.A.