Il panathlon premia federico nilo. Maldini rivive l’argento di Parigi: "Notte insonne prima della gara»

Una medaglia d’argento ai Giochi di Parigi. Federico Nilo Maldini, carabiniere di 23 anni, è stato ospite del Panathlon Bologna 1957 e del suo presidente, Biagio Dragone. "Alla gara di Parigi ci ripenso spesso, è un’emozione continua – racconta Federico Nilo –. È stato un grande traguardo, ma non un punto di arrivo, so bene che ho ancora tanto lavoro da fare. Avevo la speranza di salire sul podio, ma non la certezza: a Parigi ero tra i più giovani. Prima della finale ho provato a dormire, ma senza riuscirci. La gara poteva forse andare meglio, ma sono ancora oggi molto soddisfatto".