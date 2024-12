Il percorso va da marina a grosseto. Torna il Capodanno di corsa grazie al tradizionale appuntamento con la "Maremmata»

"Chi corre il primo giorno dell’anno corre tutto l’anno".

È un po’ questo il senso della gara in programma domani, giorno di Capodanno. Torna la "Maremmata", che è valida anche come "Memorial Domenico Picciocchi".

Si corre il primo gennaio la sesta edizione di questa corsa sportiva che avvicina tanti appassionati oramai da anni nel primo giorno dell’anno.

Da Marina di Grosseto passa per Principina a Mare, per poi tornare a Marina di Grosseto, questo il classico percorso della manifestazione organizzata dal Team Marathon Bike, assieme a Pro Loco Marina di Grosseto, Avis Grosseto: ritrovo alle 10 a Marina di Grosseto di fronte alla chiesa, quando alle 10.45 partirà la manifestazione. L’arrivo previsto al velodromo di Grosseto. Si tratta di una corsa, ma che può essere fatta come camminata, a passo libero.

Non è una gara agonistica, e per questo non è necessario il certificato medico: la distanza è di circa 10 chilometri.

Gli atleti partiranno dalla chiesa di Marina e si dirigeranno a Principina a Mare, passeranno davanti al Campeggio Cielo Verde ed al Camping Il Sole, tutto su pista ciclabile, per poi fare rientro a Marina, col traguardo previsto di fronte al Cavallino posto sul Lungomare marinese. L’iscrizione è gratuita.

Ci si potrà iscrivere direttamente la mattina della corsa sul posto.

Acap