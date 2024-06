Il personaggio. Camilla Almici, una mira infallibile. Altro colpo prestigioso in Germania

Camilla Almici continua a raccogliere grandi successi ai vertici del tiro dinamico. Quello della ventiseienne atleta bresciana, che si è avvicinata a questo sport solo nel 2019, è un percorso assolutamente singolare, che sta inanellando una serie di successi di grande prestigio che si sta facendo veramente lunga. Basti pensare che attualmente la portacolori del Team CZ e della nazionale è contemporaneamente campionessa italiana, europea e mondiale in carica e che sta arricchendo ulteriormente la sua bacheca con nuovi trionfi di grandissimo rilievo.

Nelle scorse settimane, in effetti, la Almici ha vinto l’Infinity Open a Philippsburg, mentre in Italia ha conquistato il National Federale che si è disputato a Magione. Da segnalare che in terra di Germania l’azzurra è salita sul gradino più alto del podio nonostante la presenza in gara di tutti i nomi più quotati del panorama internazionale ed ha costretto al secondo posto l’ormai consueta rivale Cyrielle Vivo (che è giunta seconda anche al Mondiale), mentre a livello nazionale si è imposta nella categoria 1A al termine di una competizione che ha visto confrontarsi sia uomini che donne.

Un’altra nota che ha confermato l’eccezionale stato di forma della tiratrice di Ghedi si è posta in evidenza nell’Infinity Open, una gara lunga e molto impegnativa, durante la quale la tiratrice del Team CZ è riuscita a mantenere sempre alta la sua attenzione, senza incappare in nessun calo di tensione: "È stato sicuramente faticoso – è la conferma di una sorridente Camilla Almici – ma sono sempre stata concentrata sul momento. Pensavo solo a dare il massimo nella prova che stavo affrontando, senza lasciarmi condizionare da quello che era già stato fatto e nemmeno pensare a quello che avrei dovuto fare dopo".

Una capacità di concentrazione ed una strategia di gara, determinata e ricca di convinzione, che hanno fatto la differenza nelle prestigiose competizioni che hanno caratterizzato le scorse settimane, ma che l’atleta ghedese è pronta a mettere in gara pure nel prossimo, importante appuntamento, visto che lunedì 17 giugno partirà alla volta della Repubblica Ceca, dove cercherà di impreziosire ulteriormente il suo palmares in un’altra competizione di assoluto valore come l’Extreme European, gara internazionale che vedrà in gara tiratori di ben 54 nazioni. Un banco di prova significativo per le qualità e le ambizioni di Camilla Almici, che nel suo cuore ha già il grande sogno da porre quale punto di riferimento delle prossime sfide: "Nel 2025 ci sarà il Campionato del mondo in Thailandia e io voglio dare il massimo per riuscire a difendere il titolo".