Il personaggio. Italia bronzo ai Mondiali. Nella spedizione anche Baldi

Una medaglia di bronzo che ha il sapore anche della Maremma. Nella spedizione della Nazionale di hockey ai Mondiali di Novara c’era anche un po’ di Grosseto, ovvero il dottor Giovanni Baldi, vice presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, che ai Campionati iridati ha ricoperto il ruolo di medico sociale delle tre rappresentative, seniores, tornata sul podio con una medaglia di bronzo a distanza di 21 anni, juniores e femminile. "L’avventura mondiale – spiega Giovanni Baldi – è stata divertente e professionalmente interessante. Con la prima squadra, guidata da Alessandro Bertolucci, abbiamo sinceramente sperato in qualcosa di più, anche se alla fine il bronzo può essere considerato un ottimo risultato. Abbiamo giocato alla pari contro tutti, mettendo in mostra un gruppo quadrato, disposto al sacrificio. Rispetto a due anni fa gli azzurri hanno creduto di più nelle loro capacità e neanche la Spagna, contro di noi, non ha dominato La partita più difficile è stata alla fine quella con la Francia. Rimane un po’ di rammarico per la semifinale persa con l’Argentina, ma alla fine le quattro semifinaliste erano le migliori in assoluto, anche se i francesi erano fisicamente tosti". Per Gianni Baldi quello di Novara è stato il secondo Mondiale. "Personalmente sono stato benissimo – conclude Baldi – la manifestazione è stata organizzata benissimo. Sono stato agevolato dal fatto di giocare in casa e gli atleti hanno beneficiato anche dalla presenza di un nutrizionista che, con l’hotel che ci ospitava, ha garantito un’alimentazione corretta, bilanciata e buona".