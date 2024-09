Il personaggio. La generosità di Ambra donatrice di sangue

Il grande cuore di Ambra Sabatini, l’atleta paralimpica ha donato il sangue a Orbetello. Una bella sorpresa ieri mattina al centro trasfusionale della cittadina lagunare. Fra le persone che si sono recate a donare il sangue c’era anche l’atleta paralimpica portoercolese, reduce dalla rassegna parigina e dalla festa di rientro tenuta giovedì pomeriggio nel paese argentarino, in cui la popolazione le ha dato il giusto tributo. La velocista si è recata all’ospedale lagunare, dove è stata accolta dal dottor Luigi Destefano. "Dopo le Olimpiadi avevo un altro obiettivo – ha detto Ambra in occasione della donazione – ovvero quello di donare sangue. Era un impegno al quale non mi potevo tirare indietro e così, appena rientrata, sono venuta a donare ed eccomi qui. Sono pronta". Ambra Sabatini è stata una dei portabandiera dell’Italia alla grande manifestazione sportiva, dove ha disputato la finale dei cento metri piani nella categoria T63. E ha voluto testimoniare pubblicamente l’importanza di donare sangue, una pratica di cui c’è sempre bisogno. "Un impegno importante quello di donare sangue – dichiara Luigi Destefano, direttore di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale di Orbetello – e quello di Ambra è il chiaro esempio di chi non s’arrende mai. Oltre ad essere stata portabandiera dell’Italia, alfiere azzurra ai Giochi Paralimpici, oggi è anche portabandiera di solidarietà verso chi soffre. Un gesto di grande valore sociale e generosità che vuole sensibilizzare soprattutto i giovani ad avvicinarsi alla donazione di sangue". Per favorire le donazioni la Asl Toscana sud est ha aderito al programma di aperture straordinarie dei centri trasfusionali, tutte le informazioni si possono trovare all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/strutture-trasfusionali. Andrea Capitani