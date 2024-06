Il personaggio. Tempesti non si ferma. Avanti un altro anno

Proprio pochi giorni fa ha tagliato il traguardo dei 45 anni, trenta dei quali passati in serie A1. Stefano Tempesti è già nell’olimpo dei migliori di sempre della pallanuoto, ma non ha ancora la minima intenzione di ritirarsi: continuerà a giocare almeno per i prossimi dodici mesi, rimanendo all’Ortigia. Di più: potrebbe in linea teorica andare avanti sino al 2026, anche se prenderà in considerazione questa ipotesi nei prossimi mesi. "Ho deciso di fare questo passo: ho firmato un contratto biennale – ha svelato il portiere pratese – andrò avanti sicuramente per il prossimo anno. Poi vedremo alla fine della prossima stagione". Tempesti, pur non sbilanciandosi, sembra insomma disposto a proseguire per altre due stagioni, con il club siciliano che lo ha accolto nel 2019 dopo gli oltre tre lustri trascorsi alla Pro Recco. E del quale ha impiegato poco, grazie al suo carisma e ad un palmarès ricchissimo che parla per lui (quattordici scudetti, tredici Coppe Italia e cinque Champions League, per limitarsi ai successi di club) a diventare il riferimento tecnico. L’Ortigia è entrata a pieno titolo nel gotha della pallanuoto italiana e anche nell’annata agonistica appena chiusa ha ben figurato, chiudendo la serie A1 2023/24 in quarta posizione. Coach Piccardo potrà insomma contare ancora sul suo "portierone", sia in vasca che nella gestione del gruppo. Stefano è quindi pronto a pianificare la prossima stagione agonistica, con un occhio alla Nazionale da tifoso: in azzurro ha vinto tra le altre cose due medaglie olimpiche (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016) e un mondiale (Shanghai 2011) ed è facile immaginarlo fare il tifo per l’Italia alle prossime Olimpiadi da Parigi. Ad un’età in cui tutti i suoi ex compagni hanno smesso da tempo, Tempesti si prepara insomma a scrivere l’ennesimo capitolo di una carriera leggendaria.

Giovanni Fiorentino