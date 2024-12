Il Prato 2010 nelle Marche . Duello con Servigliano

Ultima giornata di andata in serie A1 maschile di tennistavolo. Oggi alle 17 il Circolo Prato 2010 sarà impegnato sul campo della matricola Servigliano. La squadra marchigiana della provincia di Fermo si trova a 4 punti in classifica, frutto delle due vittorie ottenute con Messina e Norbello nelle prime due gare di campionato, e presenta una rosa da non sottovalutare. Spicca, fra tutti, il giovanissimo Danilo Faso, 14 anni, promessa del tennistavolo italiano che nelle scorse settimane con la maglia azzurra della nazionale ha conquistato uno storico argento ai mondiali giovanili Under 15 svoltisi in Svezia. In rosa anche l’ungherese, classe ‘96, Szudi Adam, e il giapponese Kavakami. Il Circolo Prato 2010 affronterà la gara senza i tre stranieri (i russi Artemenko e Skachkov e il greco Panagiotis) che torneranno disponibili nel girone di ritorno per puntare alla salvezza. Scenderanno in campo, dunque, il giovane Giacomo Allegranza, il veterano Adeyemo Fatai e l’allenatore Csaba Kun. Nell’anticipo la Top Spin Messina e il Tennistavolo Norbello hanno pareggiato per 3-3. Oggi oltre alla gara della squadra pratese giocheranno alle 18.30 Apuania Carrara e Tennistavolo Sassari.

Domani l’ultimo match del 2024 sarà fra l’Alfa Food Bagnolese e la Marcozzi Cagliari. In classifica conducono Marcozzi e Apuania Carrara con 10 punti, davanti al Tennistavolo Sassari con 9, alla Bagnolese con 5, a Virtus Servigliano e TT Norbello con 4 e a Il Circolo Prato 2010 e Top Spin Messina con 3. Apuania Carrara, TT Sassari, Bagnolese, Virtus Servigliano, Il Circolo Prato 2010 e Top Spin Messina hanno una partita in meno e la Marcozzi ne ha due in meno.