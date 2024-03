Il progetto. San Mamolo, i ragazzi a scuola dai campioni. Allenamenti con Abbio,. Gazzotti, Binelli e Fultz

Un pezzo di Virtus, Alessandro Abbio, Augusto Binelli e Giulio Gazzotti. Ma anche la Fortitudo, Alessandro Piazza e Robert Fultz: sono solo alcuni dei protagonisti del progetto ’Oggi mi alleno con…’ ideato dalla polisportiva San Mamolo con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ed Emil Banca. Una serie di incontri con personaggi dello sport, che guideranno i ragazzi delle varie sezioni della società in sedute di allenamento, arricchendone la crescita con nozioni tecniche senza tralasciare l’importanza dei valori morali trasmessi dalla pratica sportiva.

Si comincia lunedì, nella palestra di via San Mamolo 139, sotto la parrocchia dei Santi Francesco Saverio e Mamolo con Giulio Gazzotti che, dopo aver cominciato con la San Mamolo, è approdato in Virtus. Due giorni più tardi spazio ad Anaysi Hernandez, argento olimpico a Pechino 2008 e bronzo mondiale nel 2001 a Monaco di Baviera nel judo. Venerdì sarà il turno di Alessandro Piazza, play di scuola Fortitudo, ora a Ozzano. Domenica 24, sempre nei locali San Mamolo, toccherà a Rosanna Brocanello direttrice artistica della Compagnia Opus Ballet.

Il 5 aprile sarà il turno di Carlotta Sgarzi e della ginnastica ritmica. Carlotta si è formata nelle giovanili San Mamolo, è passata poi alla Sg Fortitudo e alla Putinati Ferrara. Il 17 aprile spazio a una star: Alessandro Abbio (nella foto Schicchi, in alto), il capitano della Virtus del Grande Slam (2001), vincitore di un oro e un argento con la maglia della Nazionale, senza dimenticare gli altri trofei conquistati con la Virtus, della quale è stato responsabile del settore giovanile. In via di definizione, nei mesi di aprile e maggio, gli incontri con Augusto Binelli (nella foto in basso), recordman di presenze in maglia Virtus (845 gettoni) e Robert Fultz, figlio della leggenda virtussina John, cresciuto nella San Mamolo e sbarcato in serie A con la Fortitudo.