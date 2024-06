Il raduno. Memorial Leonardo Bruni Cinquencento in Vespa tra Valdelsa e Chianti

Le strade della Valdelsa hanno ospitato 500 partecipanti, tutti in Vespa, per la decima edizione della 100 km nel Chianti e nella Vernaccia, il Memorial Leonardo Bruni, valido come prova del Campionato nazionale turistico. Organizzazione a cura dal Vespa Club Valdelsa (patrocinio dei Comuni di Poggibonsi e San Gimignano), che ha accolto vespisti da tutta Italia, dalla Germania, dal Belgio e addirittura da Miami, in Florida. Una prima parte si è svolta con partenza dalla nuova sede del club a Poggibonsi, zona Salceto. Un tour nelle colline della Vernaccia con la scorta del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Siena. Una chicca del percorso l’arrivo e la sosta in piazza Sant’Agostino a San Gimignano con la degustazione del gelato del maestro Sergio Dondoli e un bicchiere di Vernaccia. Poi la carovana è ripartita in direzione Colle, alle Grazie, dove si è svolta la cena con lo staff di Dario Cecchini. All’indomani i concorrenti, partendo ancora da Poggibonsi, hanno raggiunto Barberino Tavarnelle, Badia a Passignano, Montefioralle, Panzano. Quindi Castellina in Chianti per rientrare a Poggibonsi con una nuova sosta enogastronomica al Geografico di Piccini. A trionfare nella classifica, il vespista Mauro Serra di Oristano. Un bel momento di aggregazione tra appassionati di tutte le età e di differenti provenienze, decisi a confrontarsi su due ruote nelle strade della Valdelsa e del Chianti, tenendo in disparte i capricci atmosferici del recente periodo.

Paolo Bartalini