Il Rally Città di Pistoia senza San Baronto. Pronta una variante al percorso ’classico’

"Stiamo lavorando per approntare una prova alternativa al San Baronto, che non sarà percorribile. Per il resto, come percorso confermeremo quello dello scorso anno e puntiamo a far sì che rimanga invariato. Anche per quanto riguarda Montevettolini, considerando che il passaggio è stato ripristinato". È quel che ha anticipato Alessandro Giannini, presidente di Pistoia Corse, in merito al prossimo ’Rally Città di Pistoia’. La prossima edizione, la numero quarantasei della rassegna (alla quale sarà abbinato il ’Rally storico Coppa Città di Pistoia’, pronto a tornare per la settima volta, ndr) inizierà il prossimo 4 ottobre, per poi concludersi il giorno successivo. Una kermesse ormai istituzionalizzatasi, valida per la Coppa Italia Rally, che lo scorso anno ha visto al via circa un centinaio di equipaggi. E che vide il sodalizio pistoiese protagonista non solo in termini di organizzatore, ma anche sul piano agonistico: a vincere furono Federico Gasperetti e Federico Ferrari su Citroen C3 al termine di una lotta serrata (come testimoniato dal distacco finale è di soli 4“2 nei confronti dei secondi), mentre Manrico Falleri e Sauro Farnocchia sulla Ford Sierra RS Cosworth gruppo A si imposero nella competizione dedicata alle vetture storiche. Ecco quindi che in termini partecipativi, l’obiettivo resta quello di eguagliare o meglio ancora migliorare i numeri dello scorso anno.

I partecipanti dovrebbero quindi sfidarsi sui territori comunali di Pistoia, Monsummano, Quarrata, Serravalle e Marliana, per un percorso complessivo di circa 62 chilometri da completare attraverso più prove speciali. Ad influenzare giocoforza il tracciato saranno gli smottamenti fra Lamporecchio e Serravalle avvenuti a causa delle intense precipitazioni delle scorse settimane, che hanno portato all’interdizione di parte della SP9 Montalbano. E gli organizzatori stanno lavorando per prevedere una variante alla prova speciale standard, cercando però di rimanere sul territorio. "L’idea è quella di non stravolgere il percorso – ha confermato Giannini – anche se una modifica alla luce di quanto avvenuto sul San Baronto è inevitabile". Sostanzialmente confermata anche la partenza da Pistoia, con il paddock a beneficio di curiosi ed appassionati che dovrebbe essere allestito in zona Sant’Agostino.

Giovanni Fiorentino