Il riconoscimento al vicepresidente dei giallorossi. Braida entra nella Hall of Fame

Ariedo Braida, attuale vicepresidente del Ravenna di Cipriani, è stato inserito nella Hall of fame del calcio italiano. Il settantottenne ex ds di Milan e Barcellona, ha ricevuto il premio nel corso della cerimonia che si è svolta l’altra sera a Coverciano. Nell’Auditorium del Centro tecnico federale sono assegnati i riconoscimenti della XII edizione dell’evento istituito dalla Federcalcio nel 2011 per celebrare calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro calcio. Braida, premiato nella categoria ‘dirigente italiano’, ha anche parlato di attualità, ma anche di passato: "Esistono sempre delle grandi emozioni. Si parla sempre di algoritmi, ma i calciatori hanno occhi e cuore e, questo, gli algoritmi non lo hanno".

Assieme a Braida, sono stati premiati, e dunque inseriti nella Hall of fame del calcio italiano, anche Daniele De Rossi, Luciano Spalletti, Andriy Shevchenko, Valentina Giacinti, Roberto Boninsegna; alla memoria Agostino Di Bartolomei, Vincenzo D’Amico e Manlio Scopigno.