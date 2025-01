Il riconoscimento. Brilla la Stella di Bronzo della Boxe Santarcangelo

Riconoscimento di prestigio per la Boxe Santarcangelo, che è in procinto di ricevere dal Coni la Stella di bronzo al merito sportivo. Per l’associazione pugilistica clementina un ulteriore attestato di merito, dopo che, nel 2018, al Maestro Tiziano "Siluro" Scarpellini era stata conferita la Palma di bronzo. La Boxe Santarcangelo, attraverso il presidente Danilo Sacchetti e lo stesso Maestro Scarpellini, esprime "enorme soddisfazione".

La guida tecnica e sportiva dei due ha portato, negli ultimi 30 anni, a "ottimi risultati – prosegue l’associazione sportiva attraverso una nota -. Anni in cui la Boxe Santarcangelo ha organizzato eventi nazionali di rilievo, oltre a sfornare atleti di interesse nazionale. L’impegno sociale sul territorio è stato e sarà molto importante nella prosecuzione dell’attività pugilistica. Un impegno che intende dare la possibilità a chiunque di frequentare la boxe nelle zone nord della provincia, un punto di riferimento anche per tutta la Valmarecchia".

La notizia della Stella di bronzo è arrivata attraverso una lettera del presidente del Coni, Giovanni Malagò. La premiazione verrà effettuata prossimamente dal presidente regionale del Coni, Andrea Dondi.