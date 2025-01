Il riconoscimento. Stella di bronzo del Coni per il Macerata Softball

Il Coni ha conferito alla società Macerata Softball la Stella di bronzo al merito sportivo per l’anno 2023 come riconoscimento per i risultati raggiunti in tanti anni di attività. Giovanni Malagò, presidente del Coni, lo ha comunicato in una lettera a Carlo Migliorelli, presidente della società maceratese che nel 2023 ha festeggiato 50 anni. "Questo riconoscimento – commenta Migliorelli – appartiene a giocatrici, allenatrici e allenatori, genitori e dirigenti che hanno contribuito alla costruzione di questa meravigliosa storia, ma onora in particolare Franco Cippitelli che per primo nel 1973 ha dato vita a Macerata Softball".

La consegna della Stella di bronzo al merito sportivo avverrà, appena possibile, nel corso di una cerimonia predisposta dal comitato territoriale del Coni. Nel palmares la società maceratese annovera cinque titoli italiani e cinque Coppe dei Campioni europee, dopo il ritorno nella massima serie nel 2022 si è classificata in campionato al sesto posto nel 2023 e al quinto nel 2024. Attraversando anche periodi difficili e di rilancio, Macerata Softball oggi milita in Serie A1 e si appresta a iniziare la preparazione per la nuova stagione.

"L’obiettivo – aggiunge il presidente – è disputare un campionato competitivo, vogliamo crescere sul piano tecnico, aspiriamo a scalare la classifica tenendo presente le difficoltà logistiche e le nostre capacità economiche". La società ha rinforzato l’organico. "Abbiamo preso Carla Bassi, ex Nettuno, e Chiara Mengoli, ex Old Parma. Per le straniere siamo in contatto con due statunitensi". Anche la prossima stagione la squadra avrà sulle maglie la scritta Ares Safety. "Il nostro main sponsor – conclude Migliorelli – è ancora questa azienda italiana che produce e commercializza abiti da lavoro, calzature di sicurezza e dispositivi di protezione individuale. L’azienda con il suo responsabile Stefano Micozzi ci ha rinnovato la fiducia dopo averci accompagnato negli ultimi due stagioni".