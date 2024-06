Il riscatto di Stefanini. Ha vinto in Portogallo

Ha vissuto un inizio di stagione fra alti e bassi e ben al di sotto delle aspettative che lei stessa aveva creato, alla luce di un 2023 da incorniciare. Ma proprio nei giorni scorsi è arrivata per lei la possibile inversione di tendenza: Lucrezia Stefanini ha infatti vinto il suo primo trofeo internazionale, per quanto concerne il 2024. La tennista di Carmignano ha partecipato al "XXI Montemor Ladies Open" di Montemor Novo, una competizione andata in scena in Portogallo. E si è aggiudicata la vittoria finale vincendo tutti e cinque gli incontri sostenuti: era partita dal primo turno battendo l’atleta locale Matilde Jorge (6-3, 6-0) per poi superare in sequenza l’australiana Elena Micic (3-6, 6-3, 6-3) la finlandese Anatasia Kulikova (6-1, 6-3) e l’indiana Ankita Raina (6-1, 6-2). Un percorso netto che le ha consentito di qualificarsi alla finale, dove si è sbarazzata dell’australiana Talia Gibson con un netto 6-4 6-0. E ha così conquistato il suo decimo trofeo ITF internazionale. Dopo aver raggiunto la novantanovesima posizione ed essere così entrata nella classifica delle migliori cento tenniste del mondo, Lucrezia è adesso centosessantanovesima nel ranking mondiale. Ma ci sono tutte le premesse per risalire la china, a 26 anni da poco compiuti. E chissà che proprio il trionfo portoghese non possa rappresentare il definitivo trampolino di (ri)lancio.

G.F.