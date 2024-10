Il ruggito del Forte dei Marmi: "Saremo di nuovo protagonisti"

A campionato campionato iniziato c’è stata la presentazione ufficiale dell’Hockey Forte dei Marmi (Canniccia Motor Club Forte), nel suggestivo ambiente della Canniccia Motor Club di Attilio Bindi. A tifosi e stampa i campioni d’Italia in carica si sono presentati certi della loro forza – seppure la squadra sia stata molto ringiovanita – e sicuri di poter rivivere una stagione degna dell’ultima appena trascorsa con Scudetto e Coppa Italia. Concetto ribadito dal direttore generale Antonio Agostini – "Siamo ambiziosi e sicuri di poter competere" – e dal presidente Piero Tosi: "Saremo protagonisti anche in questa stagione".

Importante anche la presenza del delegato allo sport del comume di Forte dei Marmi, Alberto Mattugini: "Questa squadra è un punto di riferimento per la nostra comunità". A far da padrone quell’Attilio Bindi che, vertice del ’Progetto Felicità’, ha contribuito enormemente agli ultimi incredibili successi e che, anche se con un contributo minore, sarà comunque a fianco della società anche in questa stagione. "Abbiamo perso la Supercoppa – ha detto l’istrionoco imprenditore, prima di salire su una delle sue splendide macchine e fare da scorta alla squadra, che pattinava lungo la spettacolare pista in asfalto – ma a vincere sempre si diventa antipatici. Sono fiducioso".

Squadra: Gnata, Ciupi, Torner, Ipinazar P, Ipinazar F., Borgo, Ambrosio F., Ambrosio G., Chereches, Cacciaguerra, Giovannelli, Bacci. Staff: De Gerone, Barsi, Belli, Pasquini, Macchiarini, Bacherini, Sonnolenza, Romei, Balderi, Agliarà, Giovannelli.

Sergio Iacopetti