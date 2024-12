Il Seravezza cade col Tau e perde il podio

Nazionale. Non basta una buona prestazione al Seravezza Pozzi, il Tau Calcio si impone 2-0, causa disattenzioni difensive. "Preso gol su due ripartenze, dopo aver giocato una buona partita in fase di possesso. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione".

Classifica: Fezzanese 24; Tau Calcio 23; Grosseto 21; Seravezza Pozzi e Livorno 19; Pistoiese 17; Follonica-Gavorrano 14; Figline 13; Zenith Prato, Prato e Città di Pontedera 10; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 1.

Regionale Élite. Un ottimo Forte dei Marmi 2015 sbanca il terreno del Firenze Ovest 3-2. Decidono Carpentieri, Iacomini e Lagomarsini. "Grande prestazione e vittoria di carattere, un uno scontro diretto, per superare la crisi di risultati in cui eravamo finiti".

Classifica: Sestese 34; Affrico 25; Lastrigiana e Perignano 23; Fucecchio 22; Cecina 20; Maliseti 18; San Giuliano e Lampo 17; Bellariva 15; Forte dei Marmi 2015 e Firenze Ovest 14; Arezzo Academy 13; Bibbiena e Pontassieve 12; Atletico Piombino 2.

Regionale. Il Capezzano Pianore cade 1-0 contro il Giovani Nova. Conscio delle difficoltà è Gianluca Di Cola: "Obbiettivo salvezza nel più breve tempo possibile, prendiamo una partita alla volta e vediamo come chiediamo l’anno". Cade anche il Lido di Camaiore per 2-1, in casa, contro il Poggio a Caiano. Vano il centro di Cocecu. "Sconfitta pesante per il morale –argomenta Marco Reina –, perché abbiamo dominato, ma senza concretizzare e subendo due reti da palla inattiva".

Classifica: Pieta 2004 34; Atletico Lucca 33; Montecatini 28; San Marco Avenza 27; Csl Prato e Montelupo 26; Larcianese 26; Pietrasanta e Giovani Nova 22; Capezzano Pianore 20; Poggio a Caiano 17; Folgor Marlia 15; Capostrada 14; Lanciotto e Porcari 11; Quarrata 9; Lunigiana-Pontremolese 8; Lido di Camaiore 6.

Provinciale Lucca. Dilaga 8-0 il Viareggio contro il Capannori. A referto Del Tessa 2, Barsotti 2, Longobardi 2, Belluomini e Giannecchini. "Partita" certifica Valerio Fommei. Fa altrettanto il Camaiore che strapazza 8-1, nonostante l’iniziale svantaggio, la Pieve San Paolo. A segno Martinelli 2, Domenici 2, Tabarrani, Vecoli, Randazzo e Benassi. "Ottimo esordio del nuovo tecnico, Giacomo Vannoni – sottolinea Mario Ratti – e successo netto ottenuto addirittura in 10 uomini".

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 27; Viareggio 23; Valle Ottavo 21; Camaiore 18; San Macario e Vorno 17; Folgore Segromigno 15; Pieve Fosciana e Galleno 11; Montecarlo 10; Capannori 6; Pieve San Paolo 4; Barga 3; Polo Lucchese 0.

Provinciale Massa. Il Real Forte Querceta supera 4-1 il Ricortola con Cappè 2, Sebastiani e Amato. "Siamo un bel gruppo, capace di ovviare anche a nove assenze" dice Daniele Maiolani. Vince anche il Massarosa per 2-1 sul Serricciolo. A segno Parducci e Ferrante. "Stiamo migliorando di settimana in settimana", assicura Stefano Maffei. Infine lo Stiava cade 4-0 contro la Don Bosco Fossone a. "Primo tempo buttato al vento" commenta Luigi Del Bigallo.

Classifica: Massese 25; Don Bosco Fossone 23; Real Forte Querceta 20; Carrarese Giovani 16; Romagnano 14; Montignoso, Serricciolo e Tirrenia 12; Ricortola 11; Massarosa 10; Atletico Carrara e Villafranchese 7; San Lazzaro Lunigiana 4; Stiava 3.

Sergio Iacopetti