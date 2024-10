IL SOGNO SFUMATO

forte dei marmi

3

follonica

4

CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE: Gnata, Ambrosio F., Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Borgo, Chereches, Giovannelli, Ambrosio G., Ciupi (p). All. De Gerone.

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA: Barozzi, Montigel, Banini D., Banini F., Pagnini F., Pagnini M., Thiel, Franchi, Bracali, Mugnaini (p). All. Silva.

Arbitri: Rondina e Brambilla.

Reti: 1’pt Banini D., 11’ e 13’ Ipinazar F., 22’ e 23’ Banini F.; 23’st Ambrosio F., 24’ Franchi.

Note: spettatori 900 circa.

FORTE DEI MARMI – Perdere lasciando la pista, comunque, fra gli applausi e con lo sguardo fiero di chi sa di aver dato tutto quello che aveva, e fatto quasi tutto quello che poteva fare. Purtroppo, però, nell’hockey sono i particolari, i secondi, a fare la differenza, così un ottimo Forte - cui di certo non si può recriminare impegno e voglia di lottare -, perde 4-3 la partita di ritorno della Supercoppa Italia e, complice anche il 2-4 incassato a Follonica, vede sfumare il primo obiettivo stagionale.

Partita fin troppo tattica, anomala per l’hockey, e così studiata dal Follonica che spesso ha portato avanti le sue azioni offensive sino allo scadere dei 45". ll Forte invece, anche se spesso irretito, almeno ci ha provato e lo ha fatto ripetutamente con il peperino Borgo, in un paio circostanze, sempre illuminato dall’ispiratissimo Torner, con Ambrosio, a sua volta imbeccato da Borgo e con i tentativi dalla distanza dei fratelloni Patricio e Francisco Ipinazar, ma Barozzi ha sempre e solo detto no, tanto da far scappare ai suo all’allenatore Silva, durante un time out,: "Facciamoli pure tirare da fuori, tanto con Leo non mi preoccupo". Gnata la prima parata la compie a 3’ dalla fine di un primo tempo che non poteva che concludersi sullo 0-0.

Nella ripresa il Forte, con le spalle al muro, parte subito Forte, ci prova con Francisco Ipinazar, ma viene immediatamente freddato dalla mortifera ripartenza di Francesco Banini. Torner prova a replicare subito, ma la pallina finisce sulla traversa e la sensazione è che il Follonica, sornione e quanto mai compatto, riesca ad addormentare la contesa definitivamente. De Gerone chiama il time out ed infonde sicurezza ai suoi ottenendo subito il massimo. Francisco Ipinazar, con due bolidi dalla distanza, ribalta tutto ed il PalaForte diventa una autentica bolgia. Solo che dall’altra parte c’è una squadra destinata ad una stagione da protagonista. Francesco Banini, a meno di 4’ dal termine, vince un rimpallo sulla fascia e fredda Gnata per il 2-2. Sentendo il sangue i maremmani continuano e sempre Banini viene atterrato in area. È rigore che Davide Banini fallisce, ma comunque concretizza al massimo riprendendo la pallina e superando Gnata con un’alzata e tiro.

La Supercoppa prende la strada della Maremma e il 3-3 di Ambrosio serve solo per certificare l’orgoglio del Forte che, però, capitola definitivamente a 6" dalla fine, quando Franchi insacca a porta vuota, dalla propria metà campo, perché De Gerone aveva tolto il portiere per metter dentro il quinto uomo.

Sergio Iacopetti