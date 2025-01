Il sogno tricolore di Elisa. Ferri difende il titolo

La regina delle maglie tricolori (8 titoli di campionessa d’Italia), la ciclocrossista sangiovannese Elisa Ferri, 17 anni, è pronta per difendere il suo titolo nazionale. Questa mattina partirà per Oderzo, in provincia di Treviso, per partecipare alla gara tricolore. Sono iscritte 50 cicliste della categoria Juniores. La prova si svolgerà su un circuito di cinque giri, nel tempo massimo di 40 minuti, con ogni tornata della lunghezza di circa 800 metri. Nonostante il tragitto essenzialmente piatto, nessuna salita, nel centro c’è un ponte artificiale ed un tratto di sentiero in sabbia, sentieri boschivi che renderanno possibili fughe. "Si tratta di un percorso tecnico con la rampa del ponte artificiale - spiega Elisa - che può creare tentativi di fuga. Sto bene, sono pronta, renderò dura la corsa. Il percorso mi si addice. Darò tutto quel che posso per difendere la mia maglia. Fra le 50 partecipanti ci sono ottime cicliste, e voglio citare la 16enne Giorgia Pellizzotti, figlia dell’ex professionista. Va forte". Per Elisa l’avventura tricolore, una nuova avventura, sta per avere inizio e il sogno di salire sul gradino più alto del podio è certamente alla sua portata.

Giorgio Grassi