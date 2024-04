Il tempio dei Titani si tinge di Azzurro. Al ’Ferracci’ si gioca Italia-Galles

Il grande rugby sbarca per la prima volta a Viareggio. E lo fa, ovviamente, nel ’tempio’ dei Titani di Denis Dallan, al ’Ferracci’ di Torre del Lago dove l’ex giocatore della Nazionale ha avviato un progetto sportivo e sociale che negli anni ha permesso di costruire una solida realtà fatta di partecipazione e valori. Oggi alle 16, sul prato dello stadio della frazione pucciniana, scenderà il campo la formazione Under 19 dell’Italia, che affronterà i pari età del Galles per l’ultimo di quattro test che hanno visto gli Azzurrini confrontarsi due volte con il Giappone (bilancio in parità con una vittoria per parte) e una con l’Inghilterra (successo per gli albionici).

"Abbiamo la fortuna di avere il rugby a Viareggio perché Dallan ha deciso di portare qui la sua cultura sportiva – commental’assessore allo sport Rodolfo Salemi (nella foto in alto) –; sono felice che il ’Ferracci’ possa ospitare Italia-Galles, sono sicuro che sarà un grandissimo spettacolo in quella che è veramente la casa del rugby nella nostra città, ed è simbolico che l’evento si tenga nell’impianto riqualificato da Denis. Il movimento che si è creato in questi anni è eccezionale e mi auguro che presto uno dei Titani possa vestire la maglia della Nazionale. Per quel che mi riguarda, sogno una partita di rugby di alto livello anche allo Stadio dei Pini, una volta pronto. E la Federazione sappia che a Viareggio e Torre del Lago troverà sempre una seconda casa".

Dal punto di vista sportivo, coach Alessandro Castagna si aspetta "una vera battaglia, contro una squadra sempre ostica da affrontare". Soddisfatti per aver portato il rugby sulla costa anche i vertici del Comitato toscano, rappresentati dal presidente Riccardo Bonaccorsi: "Vogliamo che Viareggio diventi una tappa importante nel circuito del rugby", il suo augurio in sede di presentazione.

E a proposito di sogni, chi sa tramutarli in realtà sono i Titani. "Sono arrivato qua 13 anni fa e ho deciso di piantare un seme del rugby in una terra dove non c’era – ha ricordato Dallan, che oggi canterà l’inno prima della partita –; i Titani esistono da dieci anni e hanno ottenuto grandi risultati, anche in termini di impatto sociale. In questi anni, sono quasi 2mila i ragazzi che sono passati sotto la nostra ala. Il rugby ha fatto bene al territorio in tutto questo tempo. Per tanti anni siamo stati il fanalino di coda del movimento, adesso la nostra ambizione è far sì che Viareggio diventi un punto di riferimento. Abbiamo gli strumenti per poterlo fare". Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dei Titani Simon Edwards. E un in bocca al lupo alla Nazionale è arrivato ’al volo’ anche dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

DanMan