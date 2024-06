Il torneo. Memorial Rossi. Ecco chi giocherà

Il torneo di calcio giovanile per under 14 per ricordare Paolo Rossi tornerà anche quest’anno, in una formula rinnovata ed ampliata in chiave internazionale. E’ in corso di definizione la terza edizione del Memorial organizzato dall’Accademia Italia Paolo Rossi e dedicato alla memoria dell’attaccante di Prato. Una kermesse che si terrà fra Bucine, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini fra poco più di due mesi, fra il 5 e l’8 settembre. La prima novità riguarda il numero delle squadre partecipanti, che sale da 8 a 16 e prevede anche la presenza di club esteri. Accanto a Milan e Juventus (nelle quali militò Rossi) ci saranno Roma, Fiorentina, Sangiovannese, Terranuova Traiana e Aquila Montevarchi, accanto a Real Madrid, Porto e Slavia Praga. Restano ancora da annunciare gli ultimi sei club, ma una casella potrebbe essere riservata al CSL Prato Social Club.