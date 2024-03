Il Toscana Tour va sull’erba. Exploit di Bassi nel debutto

di Sonia Fardelli

È iniziata alla grande la seconda settimana del Toscana Tour, il concorso internazionale di salto ostacoli che sta trasformando la nostra città nella capitale dell’equitazione mondiale. Questa volta si sale di categoria con uno Csi a tre stelle e ieri per la prima volta cavalieri ed amazzoni si sono confrontati sul Boccaccio, il campo in erba riservato ai grandi eventi sportivi. Qui si è disputata la 1,45 che il course designer Elio Travagliati ha disegnato con 8 ostacoli nella prima fase e 5 nella seconda fase. Ad avere la meglio, facendo suonare a fine gara l’inno di Mameli, è stato Giacomo Bassi (nella foto) che in sella al suo Cape Cod ha chiuso la gara senza errori sugli ostacoli e con il tempo velocissimo di 27’’,68. Un binomio ormai affiatatissimo che lo scorso mese ha vinto, sempre nella 145, anche a San Giovanni in Marignano. Dietro di lui, in seconda posizione ancora un italiano, Lorenzo Lodivini in sella a Schwabenstolz . A completare il podio con Barriques il cavaliere spagnolo Fernando Fourcade Lopez, che da molti anni però vive e lavora ad . Quarta posizione per Davide Vitale e quinta per il cavaliere turco Ozgur Ozkan. Poi una lunga schiera di italiani che, seppur non siano saliti sul podio, hanno difeso egregiamente il tricolore: Gabriele Bresciani, Angelica Canonici, il toscano Emilio Bicocchi, Arnaldo Bologni, Francesca Cirisei e Gaicomo Casadei. Nella 1,40 pima posizione per il francese Pierre Alain Mortier, secondo Antonio Maria Garofalo e terzo ancora Fernando Fourcade Lopez. Nell’altra 1,40 della giornata di ieri a salire sul gradino più alto del podio è stato Roberto Turchetto, in seconda posizione la Germania con Kai Ruggaber e terzo di nuovo un italiano, Giorgio Sacco. Nella categoria 1,30 prima posizione per la Germania con Michael Viehweg e seconda e terza posizione per la Francia con Kiara Montgourdin e Lucas Legate.

"Questa seconda settimana di gare – dice soddisfatto il patron dell’ Equestrian Centre – è partita alla grande. Tanti iscritti, oltre 750 cavalli e cavalieri provenienti da numerosissime nazioni. E siamo tornati per la prima volta nel Toscana Tour 2024 a saltare sul campo in erba Boccaccio. Terminate le gare di questa settimana ci sarà un week end di pausa e poi dal 26 marzo inizierà la seconda fase del Toscana Tour, quella più importante con le gare che partiranno addirittura il martedì e termineranno la domenica. E qui i numeri si fanno davvero importanti con 1200 cavalli iscritti a settimana". Questa mattina le gare negli impianti di San Zeno inizieranno già alle ore 8 nel campo in sabbia Dante con la 1,20 riservata ai cavalli di 6 anni e a seguire la 1,35 e la 1,40 dello Csi a tre stelle.

Partenza mattutina, sempre alle ore 8, anche nel campo Vasari con la categoria riservata ai cavalli di 5 anni e poi quella dei 7 anni. A seguire la 1,25 e la 1,20 dello Csi ad una stella e le gare del Pony Tour. La sfida sugli ostacoli più importante della giornata, la 1,45 dello Csi a tre stelle, si terrà sempre nel campo in erba Boccaccio a partire dalle ore 12.