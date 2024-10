Il trofeo dedicato al direttore sportivo Simone Pantani. Meraviglioso Follonica. La Supercoppa è tua

La Supercoppa Italiana è azzurra. Il primo trofeo della stagione se lo porta a casa il Follonica che arricchisce la bacheca del Capannino con l’ennesima coppa da mettere in mostra. Alla fine anche in Versilia la squadra azzurra riesce a vincere (4-3 il finale), bissando la vittoria al Capannino nella gara di andata finita 4-2. E’ stata comunque una partita non facile per i ragazzi del Golfo. Dopo un primo tempo molto combattuto, la squadra di casa ha cercato di spingere intensamente per portare la sfida ai supplementari, ma il Follonica ha dimostrato di essere più forte. Nel primo tempo è stato Barozzi a tenere in vita la squadra del Golfo grazie ad una solidità impressionante. Nel secondo tempo il Follonica passa subito in vantaggio grazie a Davide Banini. Il Forte ha poi pareggiato con Francisco Ipinazar ed è stato ancora lo stesso Ipinazar a portare in vantaggio il Forte su punizione di prima. Ci pensa poi Francesco Banini, nonostante il forcing del Forte che ha fatto tremare i maremmani, a segnare la doppietta decisiva prima della rete di Franchi (quando il Forte ha provato il forcing senza portiere) che ha chiuso i conti e la vittoria nonostante Federico Ambrosio avesse segnato di forza il 3-3 qualche secondo prima. "Dopo tanti bocconi amari – ha detto alla fine della sfida il capitano Federico Pagnini – ci meritavamo un trofeo. Dall’ultima volta erano passati infatti troppi anni. Era la Coppa Italia nel 2018. La dedica? Lo sappiamo tutti. Questa coppa è di Simone Pantani".

Follonica: Barozzi (Mugnaini); Franchi, Thiel, F. Banini, D. Banini, F. Pagnini, M. Pagnini, Montigel, Bracali. All. Silva.

Forte dei Marmi: Gnata (Ciupi); F. Ipinazar, P. Ipinazar, Torner, F. Ambrosio, G. Ambrosio, Chereches, Giovannelli, Borgo. All. De Gerone.

Arbitri: Rondina e Brambilla.

Marcatori: F.Ipinazar (2), F. Ambrosio, Franchi, F. Banini (2), D. Banini.