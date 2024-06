Il Vero Volley cambia la guida tecnica. Dopo quattro stagioni Gaspari lascia il club

Marco Gaspari non è più l’allenatore del Vero Volley. La società ha comunicato ieri di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore marchigiano,. "Credo che il viaggio affrontato insieme sia stato molto positivo - afferma Gaspari -. Ho avuto la fortuna e l’onore di guidare la prima squadra femminile del Consorzio per quattro stagioni insieme ad un eccellente staff per raggiungere anno dopo anno traguardi sempre più prestigiosi. Di sicuro le esperienze sportive sono cicliche. E ritengo che il mio ciclo alla guida della squadra sia giunto al termine. Ringrazio di tutto cuore la società e tutti coloro che ci hanno permesso di svolgere al meglio il nostro lavoro in palestra. Ringrazio, poi, i nostri tifosi che in questi anni sono stati sempre presenti con energia, calore, passione e soprattutto con tanto rispetto dei valori sportivi". Gaspari lascia in bacheca una una CEV Cup nel 2020-2021, oltre che in due finali scudetto e la finale appena persa in Champions League.R.S.