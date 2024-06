Il Volley contro la guerra. Ospitati giovani ucraini

C’è una rete che divide, ma c’è anche una rete che unisce: questa la sintesi di ’Tre tocchi per la pace’ un progetto, sostenuto dalla Fipav - Federazione Italiana Pallavolo e dalla Fondazione Decathlon, che ha portato in Italia trentanove ragazzi e ragazze conosciuti durante lo svolgimento del progetto di Moxa, e del gruppo Experience ’Oltre la rete, oltre il muro – per non dimenticare’, svoltosi a Cracovia dal 29 Febbraio al 3 Marzo 2024.

I ragazzi, provenienti dall’Ucraina, dall’inizio della guerra vivono nella foresteria di una squadra di volley in Polonia, praticamente senza contatti con i genitori che sono rimasti in patria e alcuni dei quali sono morti durante il conflitto contro la Russia.

La pallavolo sarà il grande contenitore sportivo e umano di questo viaggio che andrà dal Sud al Nord dell’Italia, che non vuole offrire solo un po’ di vacanza a giovani la cui vita è stata segnata così tragicamente, ma che intende anche aprire un ponte con i coetanei italiani che ospiteranno i giovani ucraini in questa esperienza: perché anche lo sport può essere davvero uno strumento contro la guerra. Il progetto, che sta riscuotendo tanto successo, è iniziato lunedì scorso ad Ascea nel Cilento, dove i trentanove ragazze e ragazzi ucraini partecipano a un camp, curato dalla ex pallavolista della nazionale italiana Manù Benelli con la presenza di Rodolfo ’Giobbe’ Giovenzana di Moxa odv.

In seguito la comitiva risalirà l’Italia con i ragazzi che andranno in Piemonte, ospiti della Scuola Pallavolo Biellese, e le ragazze andranno in Veneto, ospiti della Pallavolo Susegana: ai ragazzi e alle ragazze che arrivano dall’Ucraina verranno proposte proporremo diverse esperienze sportive, ludiche e di socializzazione con i giovani locali, in un progetto che nasce da un’idea del gruppo EXPERIENCE, supportato dall’Associazione Modena per gli altri MOXA ODV.

Riccardo Cavazzoni