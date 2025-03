Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 17 marzo 2025 – In un weekend segnato dal forte maltempo e dagli annullamenti delle partite, i ragazzi del Rugby Mammut non si sono fermati. Appena il tempo ha concesso una tregua, sono scesi in campo per un allenamento con la Under14 e alcuni Under12 in una bella location come lo stadio di Levane. Dopo il sudore e il divertimento, terzo tempo davanti alla TV per tifare Italia nel 6 Nazioni contro l’Irlanda.