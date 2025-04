Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 14 aprile 2025 – E' stato un week end intenso per il Rugby Mammut. Per quanto riguarda gli juniores under 18 sei i Mammut in campo con la franchigia Vasari Arezzo U18 che hanno offerto una prestazione solida e convincente contro Tirreno Rugby, vincendo 29-7. Vittoria fondamentale in vista del finale di campionato. Da segnalare il debutto di Vieri Brandi, entrato nel finale di partita. Per quanto riguarda la femminile U14 una splendida esperienza per Carlotta e Carolina al torneo di Viadana, uno dei templi del rugby italiano. Insieme al progetto ARTE Toscana, le ragazze valdarnesi si sono classificate seconde in un torneo combattuto e ricco di soddisfazioni.