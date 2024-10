Il wrestler sangiovannese sul gradino più alto del podio. Corsi si prende la cintura. Il titolo italiano è suo

SAN GIOVANNI

Il sangiovannese Ema Corsi sull’Olimpo del wrestling. Il giovane lottatore valdarnese si è infatti laureato nuovo campione italiano di coppia assieme al compagno di squadra Adriano al termine di Colossal, show di punta della Superior Italian Wrestling andato in scena al teatro Cartiere Carrara di Firenze di fronte ad un pubblico di mille persone e poi trasmesso successivamente in differita su YouTube. La vittoria è sopraggiunta al termine del main event della serata, un match all’interno della gabbia d’acciaio che ha visto contrapposti il tag team di Ema Corsi e Adriano ai bresciani Mirko Mori e Nico Inverardi, i Brixia Bone Breakers, campioni uscenti. Lo schienamento vincente è arrivato dopo una mossa finale combinata ai danni dei campioni in carica, che ha permesso al wrestler classe 1999 di ottenere il primo titolo iridato in carriera. Si è trattato inoltre, a livello italiano, del terzo incontro di sempre all’interno della steel cage, il primo con in palio le cinture di coppia. Sicuramente è stata una sfida che resterà negli annali e che ha consacrato il lottatore di San Giovanni Valdarno all’interno del panorama italiano della disciplina. A marzo, in occasione dello show Giorno del Giudizio, Corsi fallì nell’impresa di agguantare il titolo, ma stavolta è andata diversamente. Adesso si apre dunque un nuovo regno da campione e sarà interessante capire quali sfide si presenteranno dinanzi al Superior One. Quelli di Ema per il pro-wrestling è una passione che viene da lontano. Trasferitosi a Perugia per frequentare la facoltà di lingue, ha iniziato in quel periodo ad allenarsi per inseguire il sogno di una vita, da quando aveva solo 4 anni. Poi un giorno si è recato al centro Invictus di Cascina dove c’è la sede della Superior Italian Wrestling, tra le promotion più importanti dello stivale. Qui Ema ha svolto il suo primo tryout il 23 giugno 2021 ed è il luogo in cui ha debuttato ufficialmente sul ring il 31 maggio 2022. Da lì in avanti è una storia che già conosciamo.

Francesco Tozzi