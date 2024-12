Immacolata di corsa per tremila podisti. La top è Julia Garling, più forte della malattia

Ogni anno la maratona di Reggio Emilia porta delle novità; quest’anno la più sostanziale è la disputa della "mezza" che ha già avuto l’approvazione di 1020 podisti. Ottimi riscontri anche dalla distanza di maratona classica, con 1510 iscritti e riapertura delle iscrizioni sabato, il giorno antecedente la gara. A questi vanno aggiunti i partecipanti alla non competitiva di km 4 e così le 3.000 persone per le strade reggiane diventeranno realtà. A rivelare i numeri Paolo Manelli, presidente della Tricolore Sport Marathon, nel corso della conferenza stampa avvenuta in Comune. "Sono 500 gli addetti che in modo o nell’altro presteranno il loro servizio – ha continuato Manelli – molti dei quali volontari, senza la cui presenza la maratona reggiana non potrebbe svolgersi". E allora vediamo cosa succederà nel week end. Già da domani partiranno visite guidate ai luoghi reggiani, dal Museo e Sala del Tricolore, alla Galleria Parmeggiani e ad altri palazzi e mostre. Sabato alle 10 apre il Centro di Maratona al PalaBigi, con possibilità di effettuare le ultime iscrizioni. Ci saranno stand, la presentazione dei top runner e la presenza di una maratoneta speciale, la statunitense Julia Garling. Julia alcuni anni fa colpita da una malattia oncologica, ma vedendo passare la maratona di New York se ne innamorò a tal punto che decise di provare. Da quel giorno ha corso 300 maratone in tutto il mondo e almeno una per ogni stato degli Usa. Sarà a Reggio per raccontare la sua grande esperienza. Domenica alle 9, da piazza della Vittoria, parte la Maratona di Reggio Emilia città del Tricolore, Trofeo Parmigiano Reggiano, gara di km 42,195: cinque chilometri percorsi in città e poi via in direzione Montecavolo. Arrivo uomini alle 11,10 circa, 11,30 per le donne. Tra i reggiani, l’esordiente Fabio Lusuardi, tra gli italiani il vicecampione di maratona Nicola Bonzi, tra gli stranieri il russo Mikhail Kulkov, il francese Alaa Hrioued, lo sloveno Domen Hafner, i keniani Kipkemboi e Mogire. Tra le donne, la ruandese Mukandanga e la slovena Pisk.

La Run4Charity Coop Alleanza 3.0 partirà invece alle 9,45 e tra i podisti ci saranno anche il sindaco di Reggio, Marco Massari. E’ non competitiva, tutta cittadina, con ricavato a dieci onlus locali. Alle 10,30 da Montecavolo partirà invece la Mezza Maratona del Tricolore Gran Premio Riunite, km 21,097. Una gara veloce, in discesa, che potrebbe portare a tempi interessanti. Al via anche Rosy Salerno, moglie del presidente della Reggiana. E’ questa la prima edizione e i numeri sono già confortanti anche in chiave futura. La maratona reggiana sarà in tv, lunedì 9 dicembre alle 22.30, con un’ampia sintesi su Sky Sport Arena.