Impegnati ai mondiali. Savini e Dapiran fiori all’occhiello anche in Nazionale

L’Italia, tornata ad un Mondiale dopo 28 anni di attesa, sarà in campo oggi alla Jyske Bank Boxen Arena di Herning, Danimarca, contro la Repubblica Ceca. E’ la seconda fase del torneo iridato, e per la prima volta ci saranno anche gli azzurri, considerati una delle squadre in maggiore crescita della competizione, così come la sua Federazione.

In campo ovviamente anche i due rappresentanti di Cassano Magnago, ovvero Giacomo Savini e Gianluca Dapiran. Il classe 1998 Savini, per tutti “Jack“, è un terzino destro che può giocare da centrale, ed è da sempre pericoloso in fase offensiva. Per lui tre reti all’esordio con la Tunisia (32-25 il finale), due con l’Algeria (32-23) e uno nel ko per 39-20 con i campioni di tutto della Danimarca.

Dapiran è invece del 1994, ed è un’ala sinistra con un ruolo centrale nelle rotazioni del direttore tecnico Trillini, che punta ad averlo sempre in campo nei momenti decisivi delle partite. Non ha segnato con la Tunisia, un esordio vittorioso che resterà nella storia della Federazione, ma è stato il secondo miglior marcatore dietro a Leo Prantner (il fuoriclasse assoluto della rappresentativa) con l’Algeria (4 marcature), e tre con i danesi.

L’Italia si gioca un posto tra le grandi, Cassano Magnago avrà due rappresentanti di assoluto peso. A.L.M.