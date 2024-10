Impianti: critiche sugli spazi per gli allenamenti. Palazzetto, polemiche per le assegnazioni prima ancora del via

Ancora non è stato restituito alla sua funzione ma già ha sollevato alcuni mal di pancia. E non poteva essere altrimenti in una città, Carrara, dove da tanto tempo gli spazi per lo sport non sono sufficienti e dove, come da tradizione, ogni anno c’è qualche società che lamenta qualche torto subito in base ai criteri indicati da palazzo civico. E al centro c’è sempre lui, il palazzetto dello sport di Avenza, da metà luglio oggetto di un restyling che dovrebbe restituirlo alla comunità più moderno e più efficiente, ma che fin dall’inizio ha generato più di una perplessità. Da questa settimana è stato dato il via agli allenamenti delle squadre ma senza l’utilizzo degli spogliatoi dove ci sono ancora i lavori. Ma in attesa di vedere la struttura a lavori ultimati (la consegna era prevista per il 27 ottobre ma c’è stato uno slittamento), quando si dovrebbe tornare a giocare ma senza pubblico, ci sono già malumori per le assegnazioni degli spazi seguite al bando di palazzo civico. Al centro c’è la quantità di ore concesse alle singole società ma anche gli orari assegnanti perché gli orari vanno a incrociarsi con gli impegni degli atleti (scolastici per under, universitari o di lavoro per i senior).

ma.mu.