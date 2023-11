Importante affermazione all’"Equestrian Centre». Bicocchi e "Quartostormocaccia» protagonisti ad Arezzo

Ai Campionati Italiani giovani cavalli Fise e alle finali Mipaaf riservate ai giovani cavalli negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre , trionfo di Emilio Bicocchi in sella a Quartostormocaccia BB88 nella categoria 5 anni campionato maschi Masaf. Una finale molto sentita con una cospicua partecipazione: 850 iscritti nelle varie categorie. Erano invece 65 i binomi partenti nella categoria dove Emilio Bicocchi e Quarto si sono distinti rimanendo, costantemente ai vertici durante tutto il week end di gare tra categorie di precisione e di giudizio. Il nuovo miglior cavallo di cinque anni maschio d’Italia che ha accompagnato Emilio è lo stallone baio italiano Quartostormocaccia BB88 (Untouchable x Toulon, madre Energia d’Almè), la cui proprietà è condivisa tra l’allevatore Giovanni Dolci e Bicocchi.

"È un cavallo che si è sempre distinto già da quando aveva tre anni, vincendo sempre. Quando aveva quattro anni (2022) gli abbiamo lasciato tempo per crescere, facendo intanto i prelievi del seme per la riproduzione – racconta Bicocchi –. Il concorso si è svolto su tre giornate finendo con una classifica sommatoria delle penalità e dei punti delle prove a giudizio. Quarto ha vinto il primo giorno e ha dominato la classifica sempre".

Quartostormocaccia non è un nome usuale – afferma l’allevatore Giovanni Dolci – l’ho scelto perché due miei parenti erano piloti del reparto dell’Aeronautica militare. In questo caso poi si sposa bene con il cavaliere che è primo graduato dell’Aeronautica – afferma l’allevatore Dolci –. Alla sua prima uscita nella prova di salto in libertà ha stupito tutti infatti abbiamo avuto tantissime richieste". Giovanni Dolci, veterinario della clinica Avantea, è il proprietario dell’allevamento BB88 (acronimo di Bergamo Breading 88) in provincia di Bergamo e ha iniziato l’attività nel 2003 con la splendida fattrice Elise VII per proseguire oggi con la figlia Energia d’Almè, che ha dato caratteristiche vincenti ai nuovi soggetti. Altro brillante risultato per il cavaliere azzurro, il terzo posto nel Gran Premio 145 internazionale (CSI2*) a Cattolica in sella a Divina.

Maria Vittoria Gaviano