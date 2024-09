Importante risultato dei cadetti. L’Atletica Grosseto Banca Tema è seconda nella finale regionale dei Societari

L’Atletica Grosseto Banca Tema è seconda nella finale di Campionato di società Cadetti disputato nell’ultimo fine settimana a Grosseto. Il sodalizio grossetano è stato protagonista della giornata conclusiva con ben otto podi. Nella prima giornata i biancorossi registrano i successi di Gabriele D’Amico, capace di prevalere prima negli 80 metri (9’’29) e poi nei 150m (17’’12), e Thomas Nencini, che ha chiuso i 300 ostacoli in 38’’95. Poi i secondi posti di Anselme Faragli, atterrato a 5.97 metri nel salto in lungo, e Filippo Bonucci, 3’32’’56 nei 1200 metri siepi, e con il terzo gradino del podio di Giulia Bartaletti nel lancio del disco (22.82 metri ) e Pietro Colombo nei 2mila metri con 6’10’’ 87. Seconda giornata ancor più ricca di soddisfazioni per l’Atletica Grosseto, che sale sul podio in 8 diverse occasioni: vince ancora Thomas Nencini, che vince i 300 piani in 36.02 precedendo Gabriele D’Amico, secondo in 36’’38. Successo anche per Anselme Faragli, che vince il salto in alto con la misura di 1.80 dopo aver chiuso in precedenza il getto del peso al secondo posto (12.80). Il terzo successo di giornata arriva dal "solito" Riccardo Rabai, che domina i 5.000 di marcia chiudendo in 24’18’’16 e precedendo il compagno di squadra Paolo Pifferi (25’14’’44) e minimo per i Campionati Italiani in extremis. Dal mezzofondo arriva il terzo posto di Filippo Bonucci, 2’43’’44 nei 1.000, mentre nell’ultima gara di giornata Laganga, Nencini, Tognoni, Duchini sono secondi nella staffetta 4x100 vinta dalla Virtus Lucca.