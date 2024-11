Impresa Atletico: fermata la capolista sul 2-2

Questa settimana a prendersi la vetrina del calcio a cinque locali è il Limite e Capraia. I giallorossi di mister Gargelli sono infatti riusciti a centrare la prima vittoria stagionale battendo nettamente 7-3 in casa la Sestoese. Decisive le doppiette di Massara e Calugi, oltre ai gol di Masoni, Nesti e Pitrone. Questa la formazione scesa in campo: Tamburini, Cini, Massara, Masoni, Ruffo, Pitrone, Calugi, Murdocca, Nesti, Petrella. Si tratta dei primi 3 punti dopo quattro giornate che permettono al Limite e Capraia di scavalcare tre squadre sul fondo della classifica del girone C di Serie C2. Veniamo invece alla C1 dove l’Atletico Fucecchio prosegue nel suo ottimo momento di forma strappando un prezioso pari sul campo dell’ex capolista Le Crete. Sotto di due reti, infatti, i biancorossi riescono a rimontare con una splendida doppietta di Montalbano. Questo il team di coach Perretta: Tommasino, Magini L., Magini G., D´Alcamo, Cripezzi, Frediani, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani, Montalbano, Cascella. L’Atletico sale così a otto punti, quattro in meno della Vigor che ha dovuto invece alzare bandiera bianca in casa contro il Remole. Nonostante il vantaggio di Qevani, i ragazzi di coach Poli hanno poi ceduto 3-1 al termine di una gara comunque equilibrata in cui hanno però peccato di imprecisione sotto porta. Questi i protagonisti scesi in campo al palazzetto di Fucecchio: Perussato, Campinotti, Settesoldi, Catania, Moscatelli, Falconi, Qevani, Fejzaj, Pucci, Salvadori, Patetta, Grancioli.