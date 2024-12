Impresa di Dal Pozzo-Baldi. Colpo grosso a Milano

L’impresa è di quelle da ricordare. La coppia formata da Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo si qualifica al tabellone principale del Milano Premier Padel P1, uno dei tornei più importanti del mondo. Grande orgoglio per la coppia dell’Emilia-Romagna e in particolare per la classe 2005 Dal Pozzo, che è italo-sammarinese dato che è figlia di Francesca Guardigli, la miglior giocatrice di tennis nella storia della piccola Repubblica. Per lei, che è seguita al Sun Padel di Rimini dall’allenatore riccionese Carlo Conti, un percorso fantastico e una crescita continua, a testimonianza di un valore che la pone come la next gen più interessante. Dopo aver battuto al primo turno l’ex numero uno del mondo, Carolina Navarro, e Jana Montes, Baldi e Dal Pozzo, sono riuscite a sconfiggere per 6-4, 6-4 le spagnole Marta Arellano e Laura Lujan, qualificandosi così per il main draw. Un risultato importante, considerando anche che le due erano entrate nelle qualificazioni con una wild card e che il gruppo delle partecipanti era estremamente competitivo. Baldi (numero 9 italiana) e Dal Pozzo (10) aggiungono un’ulteriore perla alla loro stagione dopo la vittoria al Fip Rise di Napoli.