In archivio il ’Panzavolta’. Il trofeo al Centro velico

L’edizione 2024 del trofeo Panzavolta, tradizionale manifestazione riservata agli allievi delle scuole vela dell’Emilia Romagna, è andato in archivio con successo del Centro velico Punta Marina, che, oltre ad aver organizzato l’evento, ha schierato l’allievo più giovane, ovvero Matilde Duina, classe 2018. Al via del trofeo Panzavolta si sono presentati quasi 60 giovani velisti. "Ormai da diversi anni – ha spiegato Daniela Rossi, responsabile della scuola vela del Cvr – il trofeo Panzavolta chiude il lungo impegno estivo dedicato ai giovani. Il 2024, grazie al lift dato da un partner come Bper, ha portato ottimi numeri alla nostra scuola vela: in 5 corsi, svolti tra giugno e agosto, abbiamo radunato oltre 160 allievi, impegnati tra Optimist, Rs Feva, Flying Junior, Ilca e Trident. Abbiamo poi avviato dei corsi di perfezionamento per Optimist e Rs Feva, che hanno interessato una ventina di allievi. Si tratta di uno sforzo gestito da uno staff composto da 12 istruttori, cui si sono affiancati 10 tra aspiranti coach e aiuti didattici. A partire da luglio, la nostra scuola vela ha collaborato con il Comune di Ravenna per il progetto ‘Lavori in Comune 2024’ e ha aderito ad altri interessanti progetti. Fra questi, si segnalano quello seguito dai biologi marini del Cestha, utilissimo per educare i bambini al mare e alle sue biodiversità, senza dimenticare il progetto Tralenuvole, che ha trasmesso concetti di educazione ambientale grazie a laboratori creativi".

Tra le attività riservate ai più giovani va segnalata la visita che Geronimo Stilton ha fatto al Cvr. Impegnato nel tour ‘Sport al top!’, il celebre ‘topo giornalista’ ha incontrato i giovanissimi atleti presso la clubhouse del sodalizio bizantino verso la metà di luglio. "Anche in questo 2024 – ha commentato Andrea Portoraro, consigliere del Cvr – ha portato a termine con successo il programma definito ad inizio stagione. La scuola vela è da sempre una delle attività più importanti del nostro sodalizio e la partnership con Bper ci ha permesso di migliorare ulteriormente l’offerta sportiva, sociale ed educativa per i più giovani. È già in cantiere il programma 2025, dove puntiamo a migliorare le attività in mare e i laboratori a terra".

Roberto Romin