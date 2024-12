In programma al Pala Bitossi. Una domenica di boxe. Serata da 14 incontri

Tre incontri professionistici, uno semi professionistico e dieci dilettanti. Questo il ricco menù della giornata di boxe che domenica prossima a partire dalle 16 animerà il Pala Bitossi di Montelupo. La riunione, patrocinata dal Comune di Montelupo Fiorentino, è organizzata in collaborazione dalla Boxe Mugello e dalla Saf Firenze, che ha anche un distaccamento a Montelupo con il maestro Cristiano Mazzoni. Per quanto riguarda gli incontri dilettanti saliranno sul ring anche i più piccoli delle categorie School Girl e School Boy, tra cui gli esordienti locali Rebecca Gorini e Ciuria Andrei. Protagonisti, tra gli altri pugili della palestra montelupina anche io vari James Sufaj, Claudio Potogu, Francesco Loia, Filippo Manetti e Vieri Ciullini.

Per ciò che concerne i boxer del circondario, però, l’incontro più atteso è senza dubbio quello semiprofessionistico dell’empolese Cristian Borracchini della Pugilisitca Sanseverino Scardigli, che incontrerà per la seconda volta il pratese Francesco Dolente alla meglio delle quattro riprese. I due hanno infatti già incrociato i guantoni lo scorso 19 luglio a Vernio dando vita a un incontro spettacolare ed estremamente equilibrato che infatti si chiuse in parità. Con 24 vittorie all’attivo e poche sconfitte Borracchini è un pugile dalla tecnica sopraffina e buon tempista che se manterrà alta la concentrazione potrebbe far suo questo combattimento. Di fronte si troverà però un avversario abituato ad accorciare e picchiare duro. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per poter assistere di nuovo a un match di altissimo livello.

Infine, il piatto forte della serata, ossia i tre incontri professionistici tra Sead Mustafa e l’inglese William Smith, tra Vigan Mustafa e Aidan Anderson, altro inglese e tra l’esordiente Jashar Dyrma e il georgiano Giorgi Abramishvili. Per quanto riguarda l’accesso al palazzetto il biglietto in tribuna costa dieci euro, mentre le quaranta sedute a bordo ring possono essere prenotate al prezzo di 25 euro l’una (per informazioni telefonare al 393 3360242).