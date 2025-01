In via Gramicia schierate tutte le categorie di età. Minirugby fiore all’occhiello. Procede il reclutamento a scuola

Il settore minirugby del Cus Ferrara è da sempre un fiore all’occhiello della società e fin dalla fine degli anni ’70 forma generazioni di sportivi ovali. Attualmente il settore vede attive tutte le categorie propaganda, a partire dalle “prime mete” (bambini e bambine dai 3 anni e mezzo in su) fino all’under 12, passando per under 6, 8 e 10. Tutte le squadre sono seguite da educatori dedicati e formati; il responsabile tecnico del settore Filippo Grossi pone infatti particolare attenzione ai corsi di formazione e aggiornamento frequentati dai tecnici. A loro si aggiunge un gruppo affiatato di accompagnatori individuati fra i genitori; un lavoro importante che dà un senso di grande famiglia al comparto. Da non dimenticare l’opera di reclutamento che viene effettuata nelle scuole (elementari e medie) in tutta la provincia. Gli allenamenti si svolgono negli impianti cussini di via Gramicia il martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19. Ai campi in erba si aggiungono le palestre che sono ora oggetto di ristrutturazione per tornare ad essere fruibili nella maniera migliore e funzionale. L’attività è finalizzata alla partecipazione all’attività federale, ai cosiddetti “festival del minirugby” che vedono centinaia di atleti in erba affrontarsi nel più puro spirito sportivo, giocando a volte anche in squadre miste. Ferrara normalmente ospita un paio di appuntamenti del calendario federale ed è uno spettacolo bellissimo a vedersi. Ogni anno vengono poi scelti altri tornei a più ampio raggio di carattere nazionale o addirittura internazionale.