"Incas Villaggio trionfa con sei vittorie decisive nel tennistavolo: avanti a testa alta verso la fase finale dei campionati"

A due giornate dalla fine dei campionati a squadre del tennistavolo l’Incas Villaggio registra sei importanti vittorie su un totale di otto gare disputate, tra cui la doppietta delle serie nazionali che continuano a collezionare punti importanti per il rush finale.

In serie "B1" lo spagnolo Torres (2), con Di Fiore (2) e Zuanigh (1) vincono contro il Ciatt Prato per 5 a 3, rimanendo ancora saldamente al secondo posto. In "B2", dopo uno stop inaspettato della giornata precedente, Bemi (2), Cerquiglini (2) e Falchi (1) tornano a vincere (5-3 contro gli isolani del Sassari) e continuano a tenere stretta la prima posizione. Classifica meno favorevole per la "C2" del girone "A" che, nonostante la lottata vittoria (5-4) contro il DLF Viareggio "A", non riesce a discostarsi dalla penultima posizione in classifica; sorridono, invece, i compagni di serie della "C2" - "B" che vincono 5-3 contro la Polisportiva "Pulcini" e si ritrovano primi in classifica.

Le altre vittorie della quinta giornata sono state messe a segno dalla "D2" - "A" (5-4 ai danni del Forte dei Marmi), dalla "D2" -"C" (netto 5-0 ai danni del Circolo il Prato) e dalla "D3" - "C" che concede solo un match agli avversari della Polisportiva Casa Culturale "C", chiudendo la sfida 5-1. Battuta di arresto solo per la "D1" del girone "B" che cede 5-3 all’AICS Sestese e per la "D2" - "B" che termina a zero lo scontro con il Valdera.

Seguirà, adesso, un lungo mese di stop; appuntamento al 13 aprile per la penultima giornata dei campionati.