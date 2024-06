Incontro coi big del mare. Soldini incanta la platea

Quasi 200 spettatori hanno partecipato al Circolo Velico Ravennate all’incontro con i navigatori oceanici Giovanni Soldini e Luca Rosetti. Al talk show, moderato dal giornalista Fabio Colivicchi, hanno preso parte il consigliere della Federvela Donatello Mellina, che è stato tra i principali promotori dell’iniziativa, e dal consigliere del Cvr, nonché yacht designer, Giovanni Ceccarelli. L’incontro ha rappresentato il momento clou dell’Academy Mini 650, clinic ospitato dal sodalizio bizantino e promosso dalla Federvela in collaborazione con la classe Mini 650 Italiana e la Banda Altomare Ravenna. Tra i presenti diverse autorità, come l’assessore Giacomo Costantini, il direttore marittimo regionale e comandante del Compartimento marittimo di Ravenna Franco Maltese; il comandante dei piloti del Porto di Ravenna Roberto Bunicci e i rappresenti dell’Autorità di sistema portuale. Nel corso dell’incontro con i due navigatori oceanici, seguito con divertito interesse da parte del pubblico presente, si è parlato di regate offshore, di ‘mini transat’ (vinta nell’ultima edizione proprio da Luca Rosetti) e di ‘mini academy’ 650. Applausi ed emozione per l’abbraccio tra Giovanni Soldini e Cino Ricci, mitico skipper di Azzurra, primo sfidante italiano all’America’s Cup. "Il Circolo Velico Ravennate – ha commentato Giovanni Ceccarelli – dedica da sempre grande attenzione al mondo delle regate, organizzando eventi che spaziano dalle derive all’offshore. La rilevanza di questo talk show, che ha richiamato una platea vasta ed eterogena, ne è ulteriore prova".