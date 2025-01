Ippica - Alla guida di Cuba del Duomo si impone sul favorito Heart. Nel GP Ponte Vecchio. Facci sorprende tutti

Nel 79° Gran Premio Ponte Vecchio di trotto, a sorpresa, Cuba del Duomo guidato dal driver toscano Francesco Facci si impone in 1.15.6 sul favorito cavallo olandese Heart of Steel. Grandi emozioni all’ippodromo Cesare Meli alle Cascine con Cuba del Duomo che centra la prima classica del 2025 andando davanti a tutti in partenza, ribattendo l’attacco di Heart of Steel, per allungare e concludere vittorioso. Secondo posto per Heart of Steel, brillanti prestazioni per City Lux al largo nel secondo km, il solito regolarissimo Corallo Pisano sempre al palo in ogni occasione e Coltwine di Casei, che sono stati fra i migliori.

Il Gp Ponte Vecchio (montepremi euro 25.300) fa parte del Circuito invernale dei Gruppi 3, riservato ai trottatori anziani, ideato dal Masaf con il supporto propositivo di Grande Ippica Italiana e Ministero dell’Agricoltura. Una mirata manifestazione partita da Firenze che, oltre alla classica gigliata, si articolerà sull’asse del Mario Locatelli a Milano, Giorgio Jegher a Trieste, per concludersi a Milano il 25 aprile con la finale nel Gp Mario ed Ettore Barbetta.

In partenza nella girata sbaglia Fiorano e va davanti Cuba Del Duomo su Coltwine di Casei e Heart of Steel che attacca più volte il leader che lo respinge. Seguono City Lux, Aramis Ek, Elton Wise, Corallo Pisano, Etereo Jet, Dylan Dog Font, Elton Wise. Spettacolare la corsa in retta d’arrivo: perde forza Coltwine di Casei liberando la destra a Heart of Steel che tenta l’attacco a Cuba Del Duomo che però chiude in 44.4 i 600 finali e vince in 1.15.6. Terzo posto City Lux a centro pista che respinge Corallo Pisano all’interno.

Presenti alle premiazioni gli assessori del Comune di Firenze Jacopo Vicini e Benedetta Albanese, Carlo e Laura Meli della Sanfelice, la presidente dell’Associazione Ponte Vecchio Giuditta Biscioni che ha donato un anello artistico col Giglio di Firenza al guidatore del cavallo vincitore.

F. Que.